Carelli lascia e lancia ‘Centro – Popolari Italiani’. I Cinquestelle nel caos. La mossa di Di Maio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il MoVimento Cinquestelle continua a perdere pezzi. Emilio Carelli lascia il movimento che fu del “vaffa” ma che ora ha ben incarnato il peggiore partito della Prima Repubblica. Per dirla con lo stesso deputato oramai ex 5stelle, il “Movimento ha perso la sua anima". Carelli spiega che “alla mia decisione ha contribuito anche il triste spettacolo di queste ultime settimane con il tentativo di compravendita di singoli parlamentare delle opposizioni al solo fine di garantire la maggioranza, peraltro risicata, ad un governo che i voti non aveva più”. Il deputato, in prima battuta, passerà al Gruppo Misto, ma ha già in cantiere una nuova componente 'Centro - Popolari Italiani', “che potrebbe diventare una casa accogliente per tutti i colleghi che intendono lasciare il Movimento ma anche ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il MoVimentocontinua a perdere pezzi. Emilioil movimento che fu del “vaffa” ma che ora ha ben incarnato il peggiore partito della Prima Repubblica. Per dirla con lo stesso deputato oramai ex 5stelle, il “Movimento ha perso la sua anima".spiega che “alla mia decisione ha contribuito anche il triste spettacolo di queste ultime settimane con il tentativo di compravendita di singoli parlamentare delle opposizioni al solo fine di garantire la maggioranza, peraltro risicata, ad un governo che i voti non aveva più”. Il deputato, in prima battuta, passerà al Gruppo Misto, ma ha già in cantiere una nuova componente 'Centro -Italiani', “che potrebbe diventare una casa accogliente per tutti i colleghi che intendonore il Movimento ma anche ...

TgLa7 : #Carelli lascia #M5S,ora casa di Centro per riunire scontenti .'Il Movimento ha perso la sua anima' - SusannaCeccardi : ++ 5 STELLE IN FRANTUMI, EMILIO #CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E PASSA AL CENTRODESTRA: “HA PERSO L’ANIMA, DISAGIO DI… - HuffPostItalia : Carelli lascia i 5 stelle: 'Ora una casa di centro per riunire gli scontenti' - Daviderel4 : RT @erretti42: Carelli lascia il Movimento perché secondo lui i 5S hanno perso l’anima . Si unisce al centro democratico, casa accogliente… - IlZebraapois : RT @giamet1: Emilio Carelli, deputato 5stelle, lascia il MoVimento per approdare nel gruppo misto che guarda al centrodestra, portandosi d… -