Can Yaman | dalle stelle alle stalle | crollo d’appeal improvviso

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Secondo i dati fornitici da Auditel, la serie TV DayDreamer che vede come protagonista Cansta avendo undi ascolti. La Juventus ieri sera, nella semifinale di andata di Coppa Italia, non ha battuto solo l’Inter di Antonio Conte ma anche le altre concorrenti in prima serata. Rai 1 insieme alla Vecchia Signora L'articolo proviene da Inews.it.

RollingStoneita : Il successo soap, il gossip (vero o presunto) featuring #dilettaleotta , l’ipotesi #Sanremo . Tutto quello che c’è… - MeryDambrosio : RT @takemelsewhere: 'Noi siamo la coppia del secolo' detto da Can Divit è solo una versione diversa di 'quando si unisce diventa boom... è… - UnitedYaman : RT @CClub1989: Con tanto affetto e stima impareggiabile, le ragazze del Can Yaman Fan Club Italia le augurano un felice compleanno! Iyi ki… - sellyp : Oggi è il compleanno di una persona speciale, una persona stupenda, che merita tutto l'amore di questo mondo, una v… - anamaria_iosif : @can_yaman_int Giusto!!!???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

Canale 5 finisce lontana: Daydreamer - Le Ali del Sogno conconvince 2.056.000 spettatori pari al 9.7% di share. Ascolti tv, Floris da urlo: DiMartedì stravince (8,8%) vs Berlinguer. Mario ...Su Canale5 per la serie turca 'Daydreamer - Le ali del sogno' cone Demet Ozdemir, 2,056 milioni e 9,7%. Su La7 la nuova puntata di 'DiMartedì', con Giovanni Floris alla conduzione, e tra ...Secondo i dati fornitici da Auditel, la serie TV DayDreamer che vede come protagonista Can Yaman sta avendo un crollo di ascolti.Sono appena iniziate le riprese del film su Carla Fracci, che vede Alessandra Mastronardi nei panni della ballerina italiana più ...