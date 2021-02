Campania, indice di contagio al 7%: il bollettino di oggi 3 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 1539 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di crisi. Sono più di 19mila i test effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 7,92% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di contagio era all’8,30%. Si registrano ancora 17 vittime, di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 1539 i positivi del giorno insecondo ildell’Unità di crisi. Sono più di 19mila i test effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 7,92% dei test, poco meno di ieri quando l’diera all’8,30%. Si registrano ancora 17 vittime, di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.539 positivi e 17 morti: calano indice di contagio, ricoveri e terapie intensive https://t.… - PolverinoVince3 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.539 positivi e 17 morti: calano indice di contagio, ricoveri e terapie intensive https://t.… - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 1.539 positivi e 17 morti: calano indice di contagio, ricoveri e terapie intensive - AnnaM23189 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 919 positivi e 38 morti: cala l'indice di contagio ma aumentano ricoveri e terapie intensive h… - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 919 positivi e 38 morti: cala l'indice di contagio ma aumentano ricoveri e terapie intensiv… -