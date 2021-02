Cambia il paniere Istat per l’inflazione: entrano anche gel disinfettante, mascherine ricarica elettrica per auto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il paniere Istat 2021: entrano le mascherine e il gel disinfettante, dentro anche ricarica elettrica per auto, monopattino elettrico sharing e posta elettronica certificata. Il nuovo paniere Istat per l’inflazione tiene inevitabilmente conto dell’emergenza coronavirus e nella nuova edizione presenta alcune novità come ad esempio il gel disinfettante, che ormai da un anno usiamo in maniera assidua nel corso della giornata. Cos’è il paniere Il paniere Istat è una sorta di indice, uno strumento con il quale l’Istituto calcola gli indici dei prezzi al consumo nel panorama italiano. Il paniere ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il2021:lee il gel, dentroper, monopattino elettrico sharing e posta elettronica certificata. Il nuovopertiene inevitabilmente conto dell’emergenza coronavirus e nella nuova edizione presenta alcune novità come ad esempio il gel, che ormai da un anno usiamo in maniera assidua nel corso della giornata. Cos’è ilIlè una sorta di indice, uno strumento con il quale l’Istituto calcola gli indici dei prezzi al consumo nel panorama italiano. Il...

