Calciomercato Milan – Il punto sul rinnovo di Romagnoli | News

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Milan, tutta la verità sul colpo #Vina: la richiesta del #Palmeiras - sportli26181512 : Milan e Inter, sentite Mourinho: 'Ibra il top degli ultimi 20 anni' VIDEO: L'allenatore del Tottenham, José Mourinh… - cmdotcom : #Calabria: ‘#Milan, siamo solo all'inizio. #Maldini il mio riferimento, i complimenti che mi fanno...'… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Il punto sul rinnovo di #Romagnoli | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan (@CorSport) -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Matias Vina ha stregato il. Gli scout rossoneri seguono il terzino mancino del Palmeiras da almeno un anno, Frederic Massara e Paolo Maldini sono convinti che possa essere un'alternativa di grande qualità a Theo Hernandez.PARMA - Il Parma è stato tra i grandi protagonisti delinvernale: in difesa gli emiliani hanno acquistato Mattia Bani dal Genoa e Andrea Conti dal, i quali sono stati presentati oggi in conferenza stampa. A parlare per primo è il ...Il neoacquisto del Benevento, Adolfo Gaich, si vedrà costretto a rimandare il suo esordio in giallorosso. Il motivo? Totalmente legato ai tempi della burocrazia. Dopo aver salutato i suoi compagni, in ...Il terzino: "So cosa vuol dire lottare per salvarsi, contro il Bologna comincia un nuovo campionato". Il centrale: "Contro i felsinei, chi sbaglia meno porta la vittoria a casa" ...