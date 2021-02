Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Milan: tutto rimandato a giugno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Negli ultimi giorni di mercato tra le notizie più sorprendenti è da includere sicuramente quella di un ritorno anticipato di Douglas Costa dal prestito al Bayern Monaco per trasferirsi ad una diretta concorrente per lo Scudetto come il Milan. Fin da subito la trattativa è sembrata in salita sia perché si trattava di un calciatore già in prestito, sia per il lauto ingaggio del brasiliano, il quale si attesterebbe intorno ai 6 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, retroscena Demir: ecco perché non è arrivato Secondo quanto scritto dal giornalista esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, sulle colonne di Calciomercato.com, il Milan sarebbe tra le squadre interessate a Douglas Costa ma non avrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Negli ultimi giorni di mercato tra le notizie più sorprendenti è da includere sicuramente quella di un ritorno anticipato didal prestito al Bayern Monaco per trasferirsi ad una diretta concorrente per lo Scudetto come il. Fin da subito la trattativa è sembrata in salita sia perché si trattava di un calciatore già in prestito, sia per il lauto ingaggio del brasiliano, il quale si attesterebbe intorno ai 6 milioni di euro. LEGGI ANCHE:, retroscena Demir: ecco perché non è arrivato Secondo quanto scritto dal giornalista esperto diFabrizio Romano, sulle colonne di.com, ilsarebbe tra le squadre interessate ama non avrebbe ...

