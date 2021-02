Calciomercato invernale 2020/21, calo dell’80% rispetto al 2020 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La pesante crisi economica prodotta dalla pandemia ha colpito anche il settore calcistico, in particolare il Calciomercato. A farne le spese sono state numerose squadre appartenenti ai maggiori campionati europei. In media il calcio europeo ha avuto una perdita dell’80% per quanto riguarda le spese effettuate dalle varie società per l’acquisto e la vendita di calciatori. I dati del Calciomercato L’analisi effettuata dal CIES prende in considerazione le massime competizioni di Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia e analizza l’andamento delle perdite nel settore del Calciomercato invernale. Il campionato che ha sofferto maggiormente della crisi economica è la Liga con una diminuzione del 90% delle spese effettuate dalle squadre della prima divisione spagnola. Seguono a ruota ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La pesante crisi economica prodotta dalla pandemia ha colpito anche il settore calcistico, in particolare il. A farne le spese sono state numerose squadre appartenenti ai maggiori campionati europei. In media il calcio europeo ha avuto una perditaper quanto riguarda le spese effettuate dalle varie società per l’acquisto e la vendita di calciatori. I dati delL’analisi effettuata dal CIES prende in considerazione le massime competizioni di Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia e analizza l’andamento delle perdite nel settore del. Il campionato che ha sofferto maggiormente della crisi economica è la Liga con una diminuzione del 90% delle spese effettuate dalle squadre della prima divisione spagnola. Seguono a ruota ...

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - FloLuquinha : RT @MondoSportivoIT: Tre acquisti del #calciomercato invernale che possono sorprendere già in questa 21esima giornata di #SerieA ??https:/… - sportli26181512 : Consigli fantacalcio per l'asta di riparazione i più rivalutati dal calciomercato: Non ci sono stati solo arrivi da… - MondoSportivoIT : Tre acquisti del #calciomercato invernale che possono sorprendere già in questa 21esima giornata di #SerieA ??… - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: È uscito l'episodio 161 de @Il_TerzoUomo: @GabrieleCats, @MicheleTossani e io abbiamo commentato le principali operazioni… -