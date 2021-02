**Calcio: Tiago Pinto, 'soddisfatti del lavoro di Fonseca, nessuna riunione con altri tecnici'** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Fonseca sarà l'allenatore del prossimo anno? Innanzitutto voglio garantire che tutte le notizie che sono circolate rispetto a riunioni con altri allenatori, sono bugie e non sono successe. Dan, Ryan e io siamo soddisfatti del lavoro di Fonseca, con il quale lavoriamo per il presente e il futuro della Roma. La mia relazione con Paulo è molto buona, il mister non è preoccupato né distratto dalle voci ed è solo concentrato sulla partita di sabato". Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, in conferenza stampa. Il gm giallorosso ha escluso nuovi dirigenti in arrivo nell'area sportiva. "Io sono il responsabile dell'area sportiva a stretto contatto con Dan e Ryan. Ora, finito il mercato, mi devo concentrare sulla struttura intorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "sarà l'allenatore del prossimo anno? Innanzitutto voglio garantire che tutte le notizie che sono circolate rispetto a riunioni conallenatori, sono bugie e non sono successe. Dan, Ryan e io siamodeldi, con il quale lavoriamo per il presente e il futuro della Roma. La mia relazione con Paulo è molto buona, il mister non è preoccupato né distratto dalle voci ed è solo concentrato sulla partita di sabato". Lo ha detto il general manager della Roma,, in conferenza stampa. Il gm giallorosso ha escluso nuovi dirigenti in arrivo nell'area sportiva. "Io sono il responsabile dell'area sportiva a stretto contatto con Dan e Ryan. Ora, finito il mercato, mi devo concentrare sulla struttura intorno ...

