Calcio: Premier League, Burnley-Manchester City 0-2 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Continua a vincere il Manchester City che si impone 2-0 sul campo del Burnley grazie ai gol di Gabriel Jesus al 3' e Sterling al 38' in un match della 22esima giornata di Premier League. In classifica la squadra di Guardiola è in testa con 3 punti di vantaggio sui rivali cittadini del Manchester United e devono anche recuperare una partita. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Continua a vincere ilche si impone 2-0 sul campo delgrazie ai gol di Gabriel Jesus al 3' e Sterling al 38' in un match della 22esima giornata di. In classifica la squadra di Guardiola è in testa con 3 punti di vantaggio sui rivali cittadini delUnited e devono anche recuperare una partita.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier Premier, il City vince ancora e torna a +3 sullo United, Leicester ok

BURNLEY (Inghilterra) - Continua a volare senza sosta il Manchester City in vetta alla Premier League grazie al nono successo consecutivo raggiunto grazie al 2 - 0 in trasferta sul campo del Burnley. Altra grande prestazione per gli uomini di Guardiola che rispondono al 9 - 0 dello ...

BURNLEY (Inghilterra) - Continua a volare senza sosta il Manchester City in vetta alla Premier League grazie al nono successo consecutivo raggiunto grazie al 2 - 0 in trasferta sul campo del Burnley. Altra grande prestazione per gli uomini di Guardiola che rispondono al 9 - 0 dello ...