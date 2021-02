Calcio | Coppa Italia | Napoli-Atalanta 0-0 nella semifinale d' andata**

SkySport : ?? INTER-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Martinez (9') ? rig. #Ronaldo (26') ? #Ronaldo (35') ? ?… - OfficialASRoma : Tra 10 minuti il calcio d'inizio per la nostra Primavera in Coppa Italia contro il Verona! #ASRoma - SkySport : Inter-Juventus, Cristiano Ronaldo sui social: 'Vittoria di squadra, serve questo spirito' - RaiNews : Coppa Italia #NapoliAtalanta 0-0 - Daniele20052013 : Napoli Atalanta 0-0: cronaca e tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Coppa

Difficilmente, comunque, l'ex Atalanta sarà disponibile per il match domenica così come Brahim Diaz che invece deve ancora guarire dalla lesione muscolare rimediata come il compagno sempre in...Finisce 0 - 0 a Napoli tra la squadra di Gattuso e l'Atalanta nell'andata della semifinale diItalia. Risultato che sta stretto alla squadra di Gasperini, più volte vicina al gol e fermata da un grande Ospina, migliore in campo. Nel primo tempo le occasioni più nitide sono per Pessina (...Napoli-Atalanta, match valido per l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia, finisce 0-0 ... il difensore ex Roma calcia dall'interno dell'area di rigore ma non inquadra, per poco, la porta.0 a 0 tra Napoli e Atalanta al termine della sfida d'andata della seconda semifinale valevole per la Coppa Italia 2020-2021 di calcio maschile. Il primo atto del doppio confronto tra campani e bergama ...