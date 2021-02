Cagliari | è il giorno di Asamoah | oggi la firma sul contratto

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Kwadwofirmerà ilche lo legherà alfino al termine della stagione. Sarà pronto per la Lazio? Kwadwoè arrivato ada ormai una settimana. Dopo aver svolto le visite mediche di rito, in questi ultimi giorni si è allenato al Centro Sportivo di Assemini efirmerà finalmente ilche lo legherà al club rossoblù fino al termine della stagione, con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Ilha bisogno di forza, compattezza, esperienza e qualità, tutte caratteristiche che ritrovano nella figura di: duttilità, dinamismo e potenza fisica sono le sue qualità ...