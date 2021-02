Brunetta Forza Italia | ' Draghi è la persona giusta al momento giusto'

globalistIT : - Tamagati : @24Mattino @renatobrunetta 'L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al P… - Lymond15 : @giuslit @AntonelloZedda Che ovviamente voterà sia Brunetta che Forza Italia oltre a PD, Renzi gran parte dei 5 ste… - cavalierepadano : Sommessamente Forse un bel Barolo, ma me lo gusto questo weekend il terrore di Brunetta mi blocca. Stasera un bel r… - marcodettorii : @Grogu_IT Anche perché Forza Italia ha in sè varie anime: liberalconservatori (es. Tajani), conservatori sociali (e… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Forza

Globalist.it

Lo dice RenatodiItalia a '24Mattinò su Radio 24. 'Se Draghi accetterà, sarà la persona giusta al momento giusto, nella situazione più difficile del mondo, quella italiana. Ma lui ce ...Così Renato, deputato e responsabile economico diItalia, intervenendo a '24Mattino' su Radio 24. 'Confido nel sì di molti colleghi M5s. Oggi alle 14 avremo l'assemblea on line del ..."Abbiamo un Piano vaccinale che fa acqua da tutte le parti, dobbiamo riscrivere il Recovery Plan per l'Europa e dobbiamo ancora predisporre l'ultimo decreto ristori da 32 miliardi di euro" ...Il governo di Mario Draghi non è ancora nato, ma è bastata la convocazione dell'ex presidente della Bce da parte del Capo dello Stato ...