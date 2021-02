Bruna Marquezine incanta il popolo del web | scatti bollenti per l’ex di Neymar FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), stando a quanto riportato da fonti brasiliane, sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Paris Saint-Germain, ma a far parlare di sé è anche la ex fidanzata del calciatore., infatti, continua adre ildel web con deglimozzafiato pubblicati sul proprio profilo Instagram, come quello che vi proponiamo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.