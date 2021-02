Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Vaccinazioni #Brindisi, Fabiano Amati : “Dopo Fasano individuati altri tre hub a Brindisi e… - LaGazzettaWeb : Brindisi, vaccinazioni Covid: Asl individua palazzetti dello sport e centri per anziani -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi vaccinazioni

La Gazzetta del Mezzogiorno

... ha optato per nuovi punti vaccinali Covid nel Palazzetto dello sport di Ceglie Messapica per la parte ovest della provincia; nel Palazzetto Polivalente di Tuturano diper la parte sud della ...I nuovi contagi sono: 374 in provincia di Bari, 52 in provincia di, 86 nella Bat, 156 in ...ha avviato la ricerca di 110 infermieri per effettuare i test rapidi nelle scuole e le...«Tutti gli spazi sono stati concessi a titolo gratuito», fa sapere il consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati ...L'Asl Brindisi ha stabilito i nuovi punti vaccinali Covid a Ceglie Messapica, Tuturano e nel Centro anziani di Brindisi. Tutti gli accessi saranno gratuiti ...