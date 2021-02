fattoquotidiano : Le accuse al giudice arrestato a Brindisi: “Si è fatto dare 150mila euro dalla famiglia di un bimbo disabile, specu… - GDF : #GDF #Brindisi: 6 #arresti, 21 #indagati e 1,2 milioni di euro #sequestrati. #associazioneperdelinquere,… - LaGazzettaWeb : Brindisi, giudice arrestato: avvocato Bianco si difende davanti al gip - mad_musika : RT @rep_bari: Giudice arrestato a Brindisi, la ricostruzione: 'Dava istruzioni ai testimoni su come e quando dichiarare il falso' [di Lucia… - rep_bari : Giudice arrestato a Brindisi, la ricostruzione: 'Dava istruzioni ai testimoni su come e quando dichiarare il falso'… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi giudice

La Gazzetta del Mezzogiorno

arrestato Galiano non risponde alle domande del gip: collaborano altri 2 indagati Interrogato in videoconferenza nel carcere di Melfi... il magistrato Gianmarco Galiano, originario di Latiano, dapprima in servizio presso la sede distaccata di Francavilla Fontana del Tribunale di, poialla Sezione fallimentare di ...Si tratta di uno dei sei arrestati nell’ambito dell’inchiesta che il 28 gennaio scorso ha portato in carcere il giudice civile del Tribunale di Brindisi, Gianmarco Galiano ...L'avvocato francavillese ha risposto alle domande e ha presentato documenti, per difendersi dalle accuse. Il suo ruolo nell'inchiesta ...