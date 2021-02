Brescia | ufficiale | esonerato Dionigi | fatale il ko con il fanalino di coda Ascoli

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuovo ribaltone sulla panchina del.Ilsi prepara a cambiare nuovamente allenatore. A due settimane dal rinnovo di contratto, Davide, è stato sollevato dal proprio incarico. Una decisione presa dopo giorni di riflessione da parte della società che sembra non aver digerito le ultime quattro sconfitte maturate dalla squadra: ultima delle quali, rimediata sabato scorso contro ildi. Dopo Delneri e Diego Lopez, Cellino cambia nuovamente guida tecnica. Una decisione del tutto inaspettata, in virtù del recente rinnovo di contratto con, che ha legato il tecnico al club biancoblù fino a giugno del 2022.

Due settimane fa il rinnovo, oggi l'esonero. Cellino non si smentisce mai, da alcuni minuti Dionigi non è più l'allenatore del Brescia. Fatale al tecnico il ko contro l'Ascoli.