Boscaglia: “Campo annaffiato in maniera eccessiva, lo voglio così per un motivo. Almici? Ecco quando tornerà titolare” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stiamo recuperando tanti giocatori, abbiamo fiducia massima.così Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo intervenuto nella canonica conferenza stampa al termine della sfida di Serie C contro la Ternana. Ecco le sue parole:"Sono situazioni sulle quali stiamo lavorando da tanto tempo, devi avere un pò di pazienza e anche le altre partite avremmo voluto farle così. Oggi abbiamo concesso solo una punizione nel finale alla Ternana, il loro gol nasce purtroppo da uno scivolone che ci può stare. Non è facile non far creare occasioni da gol alla squadra più forte del campionato. Questo risultato non ci appaga ma ci deve far capire che questa è la strada giusta, poi mi aspetto qualcosa in più da qualche giocatore che ancora non sta dando il 100%. Dobbiamo anche essere noi bravi affinché si possano esprimere nel migliore dei ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stiamo recuperando tanti giocatori, abbiamo fiducia massima.Roberto, tecnico del Palermo intervenuto nella canonica conferenza stampa al termine della sfida di Serie C contro la Ternana.le sue parole:"Sono situazioni sulle quali stiamo lavorando da tanto tempo, devi avere un pò di pazienza e anche le altre partite avremmo voluto farle. Oggi abbiamo concesso solo una punizione nel finale alla Ternana, il loro gol nasce purtroppo da uno scivolone che ci può stare. Non è facile non far creare occasioni da gol alla squadra più forte del campionato. Questo risultato non ci appaga ma ci deve far capire che questa è la strada giusta, poi mi aspetto qualcosa in più da qualche giocatore che ancora non sta dando il 100%. Dobbiamo anche essere noi bravi affinché si possano esprimere nel migliore dei ...

