Bonus affitto 2021 per locatori fino a 1200 euro: a chi spetta, come funziona, condizioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, solo per quest’anno, un’agevolazione che riguarda le locazioni di immobili destinate ad uso abitativo, il Bonus affitto 2021, che si concretizza nella riduzione dell’importo della locazione quando viene effettuata una riduzione del canone. Tra i requisiti, è previsto che l’immobile debba essere situato in un comune ad alta tensione abitativa, e in più deve essere abitazione principale del locatario. Il contributo spettante è pari al 50% della riduzione del canone, nel limite di 1.200 euro, e per beneficiarne, il locatore dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la rinegoziazione del canone di locazione e le informazioni utili alla erogazione. Tutti i Bonus previsti dalla Legge di Bilancio Bonus ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Legge di Bilancioha previsto, solo per quest’anno, un’agevolazione che riguarda le locazioni di immobili destinate ad uso abitativo, il, che si concretizza nella riduzione dell’importo della locazione quando viene effettuata una riduzione del canone. Tra i requisiti, è previsto che l’immobile debba essere situato in un comune ad alta tensione abitativa, e in più deve essere abitazione principale del locatario. Il contributonte è pari al 50% della riduzione del canone, nel limite di 1.200, e per beneficiarne, il locatore dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la rinegoziazione del canone di locazione e le informazioni utili alla erogazione. Tutti iprevisti dalla Legge di Bilancio...

