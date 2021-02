Boni e Prayer leggono Dante in anteprima nazionale al Comunale di Carpi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) MODENA – Sarà un’anteprima nazionale quella che andrà in scena da sabato al Teatro Comunale di Carpi, in provincia di Modena, ovviamente in streaming a causa della pandemia da Covid-19. In programma, fa sapere il Comune, c’è ‘Anima smarrita’, un concertato a due su Dante Alighieri di e con Alessio Boni e Marcello Prayer, voci recitanti”.

