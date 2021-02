Bollettino Coronavirus Italia 2 febbraio, 9.660 contagi e 499 morti per Covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 9.660 nuovi casi di Coronavirus. È quanto emerge dal Bollettino di oggi, martedì 2 febbraio. Ancora alto il numero dei decessi: da ieri ne sono stati registrati 499. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Campania, seguita dalla Lombardia. I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 9.660 (ieri erano stati 7.925) su un totale di 244.429 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.570.608. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute col Bollettino di oggi, martedì 2 febbraio. Nell’ultima giornata sono stati ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in9.660 nuovi casi di. È quanto emerge daldi oggi, martedì 2. Ancora alto il numero dei decessi: da ieri ne sono stati registrati 499. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Campania, seguita dalla Lombardia. I nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore sono 9.660 (ieri erano stati 7.925) su un totale di 244.429 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Dall’inizio dell’epidemia di-19 nel nostro Paese isono dunque 2.570.608. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute coldi oggi, martedì 2. Nell’ultima giornata sono stati ...

