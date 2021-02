Bollettino Coronavirus, i contagi salgono a 9660 in Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus in Italia del Ministero della Salute segnala, nelle ultime 24 ore in Italia, 9.660 nuovi contagi da Coronavirus e 499 morti. Ieri i nuovi contagi sono stati 7.925(i tamponi 142.419), le vittime 329. Oggi, con 244.429 tamponi, il tasso di positività scende al 3,95%. Calano, però, i ricoveri in terapia intensiva: sono 38 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati in situazione critica è di 2.214. Aumentano, invece, i ricoveri nei reparti ordinari: +19 rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati è 22.531. Dall’inizio dell’emergenza si segnala che sono state contagiate 2.570.608 persone mentre ne sono morte 89.344. I guariti in 24 ore sono 18.976 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovoindel Ministero della Salute segnala, nelle ultime 24 ore in, 9.660 nuovidae 499 morti. Ieri i nuovisono stati 7.925(i tamponi 142.419), le vittime 329. Oggi, con 244.429 tamponi, il tasso di positività scende al 3,95%. Calano, però, i ricoveri in terapia intensiva: sono 38 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati in situazione critica è di 2.214. Aumentano, invece, i ricoveri nei reparti ordinari: +19 rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati è 22.531. Dall’inizio dell’emergenza si segnala che sono stateate 2.570.608 persone mentre ne sono morte 89.344. I guariti in 24 ore sono 18.976 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza ...

