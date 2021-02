Bollettino Coronavirus del 3 Febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In data 3 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,51% (ieri +0,37%) con 2.583.790 contagiati totali, 2.059.248 dimissioni/guarigioni (+15.748) e 89.820 deceduti (+477); 434.722 infezioni in corso (-3.043). Ricoverati con sintomi -246 (20.071); terapie intensive -69 (2.145) con 133 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 279.307 tamponi totali (ieri 244.429) di cui 157.931 molecolari (ieri 125.396) e 121.376 test rapidi (ieri 119.033) con 92.902 casi testati (ieri 75.200); 13.189 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,72% (ieri 3,95% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,19% (ieri 12,84%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.738; Campania 1.539; Lazio 1.164; Emilia Romagna 1.047; Puglia 1.044; Sicilia 886; Piemonte 819. In Lombardia curva +0,32% (ieri +0,16%) con 38.651 tamponi totali (ieri 22.699) di cui 28.390 molecolari ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In data 3l’incremento nazionale dei casi è +0,51% (ieri +0,37%) con 2.583.790 contagiati totali, 2.059.248 dimissioni/guarigioni (+15.748) e 89.820 deceduti (+477); 434.722 infezioni in corso (-3.043). Ricoverati con sintomi -246 (20.071); terapie intensive -69 (2.145) con 133 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 279.307 tamponi totali (ieri 244.429) di cui 157.931 molecolari (ieri 125.396) e 121.376 test rapidi (ieri 119.033) con 92.902 casi testati (ieri 75.200); 13.189 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,72% (ieri 3,95% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,19% (ieri 12,84%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.738; Campania 1.539; Lazio 1.164; Emilia Romagna 1.047; Puglia 1.044; Sicilia 886; Piemonte 819. In Lombardia curva +0,32% (ieri +0,16%) con 38.651 tamponi totali (ieri 22.699) di cui 28.390 molecolari ...

