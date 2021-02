Blocco dei voli | a rischio diverse partite di Champions ed Europa League | possibile inversione dei campi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ al’ottavo di finale ditra Lipsia e Liverpool a causa delle restrizioni adottate per evitare la diffusione della pandemia. Sono stati infatti sospesi ida e per l’Inghilterra, probabilmente fino al 17 febbraio anche in Germania, che dovrebbe ospitare la sfida dei ‘Reds’ di Jurgen Klopp, in programma appunto il 16 dello stesso mese. Stesso problema anche per la partita didel 18 febbraio tra Benfica e Arsenal. Il Governo inglese ha vietato gli arrivi dal Portogallo e il gruppo squadra dell’Arsenal potrebbe essere costretto ad un periodo di isolamento. Problema che non si pone per il match col Lipsia: i residenti in Germania possono fare ritorno in patria, a patto che si sottopongano al tampone. Per la Uefa ora in esame le possibili ...