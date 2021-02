Biden vuole una task force per riunire le famiglie dei migranti separate da Trump (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Joe Biden firmerà oggi tre decreti. In uno si parla di una task force per ricomporre le famiglie di migranti separate dalle disastrose politiche di Trump Oggi Joe Biden firmerà tre ordini esecutivi. Stando alle indiscrezioni, uno degli obiettivi è la definizione di una task force per riunire le famiglie di immigrati separate vicino al confine messicano dall’amministrazione Trump. Un altro e importante cambiamento di passo da parte di Biden rispetto alle scelte operate dal suo predecessore. Con ciò, Biden rottamerà le politiche migratorie di Trump, che hanno portato “caos, crudeltà e ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Joefirmerà oggi tre decreti. In uno si parla di unaper ricomporre ledidalle disastrose politiche diOggi Joefirmerà tre ordini esecutivi. Stando alle indiscrezioni, uno degli obiettivi è la definizione di unaperledi immigrativicino al confine messicano dall’amministrazione. Un altro e importante cambiamento di passo da parte dirispetto alle scelte operate dal suo predecessore. Con ciò,rottamerà le politiche migratorie di, che hanno portato “caos, crudeltà e ...

