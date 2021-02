Benevento, forte sinergia tra Asl e Omceo. Ianniello: “Garantita vaccinazione a tutti gli iscritti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono estremamente soddisfatto dell’andamento della campagna vaccinale per gli Operatori Sanitari organizzata dalla ASL di Benevento in collaborazione con gli Ordini Professionali“. Così esordisce il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Giovanni Pietro Ianniello. “A conferma della forte collaborazione tra le nostre Istituzioni, nell’incontro di ieri (2 febbraio n.d.r.) con il Direttore Generale della ASL, Dr. Gennaro Volpe, ho avuto assicurazioni sul prossimo arrivo di nuove forniture di dosi vaccinali Pfizer e Moderna, e della possibilità di riavviare le vaccinazioni di prima dose per gli odontoiatri e medici liberi professionisti della nostra provincia che non ancora hanno avuto accesso al vaccino. Sono colleghi esposti al rischio di contagio che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono estremamente soddisfatto dell’andamento della campagna vaccinale per gli Operatori Sanitari organizzata dalla ASL diin collaborazione con gli Ordini Professionali“. Così esordisce il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Giovanni Pietro. “A conferma dellacollaborazione tra le nostre Istituzioni, nell’incontro di ieri (2 febbraio n.d.r.) con il Direttore Generale della ASL, Dr. Gennaro Volpe, ho avuto assicurazioni sul prossimo arrivo di nuove forniture di dosi vaccinali Pfizer e Moderna, e della possibilità di riavviare le vaccinazioni di prima dose per gli odontoiatri e medici liberi professionisti della nostra provincia che non ancora hanno avuto accesso al vaccino. Sono colleghi esposti al rischio di contagio che ...

