Belen Rodriguez e i romantici auguri al fidanzato Antonino Spinalbese

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una vera e propria dichiarazione d’amore quella cheha condiviso su Instagram, per festeggiare il 26esimo compleanno del. La showgirl argentina ha scelto di dedicargli parole colme d’affetto, a conferma del forte legame che li unisce e non sono mancati gli auspici di un futuro insieme! Una lunga “lettera d’amore” I follower dise ne saranno sicuramente accorti: la modella ama rimanere nel mistero, preferendo commentare le sue fotografie con brevi frasi o addirittura solamente poche parole. Questa sua scelta ha spesso contribuito ad alimentare la curiosità del pubblico, che ultimamente ha intravisto nei suoi commenti frecciatine rivolte all’ex De Martino o addirittura i dettagli di una ...

comedicoio__ : @plumvalleyy Qualche anno fa partecipò al gfvip la sorella di una nota presentatrice argentina che lavora in Italia… - beth2ely : RT @siggvacchio: ****Ultim’ora: Renzi dichiara “vorrei il fondoschiena alla Belen Rodriguez” #RenziPretendeCose #crisidigoverno #italiamor… - siggvacchio : ****Ultim’ora: Renzi dichiara “vorrei il fondoschiena alla Belen Rodriguez” #RenziPretendeCose #crisidigoverno #italiamorta - antonie85321896 : RT @siggvacchio: ****Ultim’ora: Renzi dichiara “vorrei il fondoschiena alla Belen Rodriguez” #RenziPretendeCose - siggvacchio : ****Ultim’ora: Renzi dichiara “vorrei il fondoschiena alla Belen Rodriguez” #RenziPretendeCose -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

: la frecciatina contro l'ex marito A tavola con la sua adorata sorella minore, Ceciliaha svelato di aver scoperto i suoi ascendenti e ha lanciato quella che a molti è ...sui social lancia una velata frecciata all' ex marito Stefano De Martino . La showgirl argentina al ristorante in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese e della sorella Cecilia ...I follower di Belen Rodriguez se ne saranno sicuramente accorti: la modella ama rimanere nel mistero, preferendo commentare le sue fotografie con brevi frasi o addirittura solamente poche parole.C'è posta per te: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema C'è posta per te su Nanopress.it.