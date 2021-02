Belen nasconde il pancino dietro il cappotto nero Foto

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Siamo ancora tutti in attesa di sapere seè davvero incinta, non è ancora arivata una sua conferma ma nemmeno la smentita e si cerca quindi di scorgere il. Lepubblicate danon mostrano niente, nessun indizio sulla dolce attesa, le storie su Instagram ancora meno, ma ecco spuntarne una a figura intera, addirittura di profilo.Rodriguez gioca con il gossip, gioca con i suoi follower, sembra sfidare tutti alla ricerca del, del ventre arrotondato, di una forma più morbida per capire se davvero è incinta. E’ solo al quarto mese di gravidanza, così dicono i bene informati, potremmo quindi dovere attendere ancora un bel po’ prima di vederecon il pancione. In più l’abbigliamento invernale l’aiuta a celare la più dolce delle ...

MediasetTgcom24 : Belen a pranzo fuori con gli amici nasconde il pancino #belenrodriguez - cuoreinviaggio : 'Belen a passeggio al parco con lo sguardo sognante e la salopette morbida che non nasconde le curve materne'. E se fosse solo costipazione? -

, appassionata dedica al fidanzato per il compleanno La Rodriguez si lascia andare. Nonciò che prova. Pubblica una foto in cui è con Spinalbese, abbracciata e scrive: 'Meriti qualcuno ...Il pubblico da casa commenta sui social nel tentativo di scoprire chi sidietro la ... Il pubblico in studio nella serata di venerdì sembrava propendere per, ma il pubblico da casa si ...Belen chiacchiera con le amiche e la sorella Cecilia, ma di tanto in tanto riprende la sua dolce metà dall’altra parte del tavolo. Gli occhi innamorati della showgirl ormai sono evidenti a tutti e anc ...Vero o falso, rumors o confidenze, le cose sono due: o qualcuno di molto vicino a Belén Rodriguez proprio non riesce a mordersi la lingua o la sua presunta seconda gravidanza è il segreto di Pulcinell ...