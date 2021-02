Belen e il suo ‘nuovo’ ascendente: “Sono scorpione, mi piace perché è vendicativo”. Frecciatina per Stefano De Martino sui social? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono giorni di serenità e di amore quelli che sta trascorrendo Belen Rodriguez. La showgirl argentina sui social appare raggiante. La relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e, anche se la coppia non ha ancora confermato, i due aspetterebbero una bambina che farebbe compagnia a Santiago, il figlio avuto con Stefano De … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021)giorni di serenità e di amore quelli che sta trascorrendoRodriguez. La showgirl argentina suiappare raggiante. La relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e, anche se la coppia non ha ancora confermato, i due aspetterebbero una bambina che farebbe compagnia a Santiago, il figlio avuto conDe … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

