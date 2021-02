Beautiful anticipazioni | Hope crede che Thomas sia morto nell’acido | è davvero così?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 4 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Vi avevamo detto di non perdere le nuove puntate diin onda in Italia perchè ci sarebbero stati dei clamorosi colpi di scena. E infattiè stato:è caduto. L’uomo stava tentando di baciareche però non ha voluto lasciarsi sedurre dalle sue proposte e lo ha spinto. Mai avrebbe però immaginato che il padre del piccolo Douglas potesse cadere in una cisterna piena di acido. E invece le cose sono andate proprio in questo modo. Adessoè sotto choc e l’unica cosa che può fare è avvisare Brooke, raccontandole quello che è accaduto. Ridge e ...