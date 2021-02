Beautiful | anticipazioni 3 febbraio 2021 | Ridge vuole la verità

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tramaoggi 3dove i fan della soap americana potranno vederealla ricerca dellasulla sparizione del figlio Thomas. I dubbi diSono puntate molto particolari quelle die siamo rimasti con la disperazione di Hope dopo che Thomas è scivolato dentro la vasca piena di acido. Un segreto che Brooke intende mantenere intatto senza che nessuno scopra la. Hope ha in mano i documenti firmati per l'adozione del piccolo Douglas ma tutti si chiedono come sia possibile che il ragazzo sia scomparso subito dopo la cena, senza commentare nulla in merito alla custodia congiunta con la Logan. Da qualche tempo non si fa più sentire con Steffy e, per questo motivo i due iniziano ad ...