Bc Partners presenta l’offerta per l’Inter (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella notte è arrivata alla famiglia Zhang l’offerta vincolante per il club nerazzurro. Ora la palla passa al gruppo cinese che nel frattempo ha avviato discussioni con Fortress-Mubadala Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella notte è arrivata alla famiglia Zhangvincolante per il club nerazzurro. Ora la palla passa al gruppo cinese che nel frattempo ha avviato discussioni con Fortress-Mubadala

passione_inter : Il Sole 24 Ore - Inter, Bc Partners presenta nuova offerta al rialzo. La palla passa a Suning -… - capuanogio : RT @carlopaolofesta: Bc Partners presenta l’offerta per l’Inter @sole24ore - Italia_Notizie : Bc Partners presenta l’offerta per l’Inter - fisco24_info : Bc Partners presenta l’offerta per l’Inter: Nella notte è arrivata alla famiglia Zhang l’offerta vincolante per il… - SignorCEO : RT @sole24ore: Bc Partners presenta l’offerta per l’Inter -