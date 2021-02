BC Partners | altri fondi | nuovo stadio e i silenzi di Suning | tutto sul futuro dell' Inter

MarcoBellinazzo : Bc Partners che stava cercando intese con altri fondi si ritira da colloqui con Suning per @Inter - Suning continua… - Gazzetta_it : #Suning @Inter, ore cruciali nella trattativa con #BCPartners. Pronti altri fondi - MarcoBellinazzo : Proseguono i colloqui tra Suning e Bc Partners per rilevare @Inter - Da ambienti londinesi si apprende che Bc Part… - infoitsport : Cessione Inter, Suning ferma Bc Partners ma tratta con altri - zazoomblog : Cessione Inter Suning ferma Bc Partners ma tratta con altri - #Cessione #Inter #Suning #ferma -

Ultime Notizie dalla rete : Partners altri

Sarà un febbraio di fuoco per l'Inter. Se la squadra, tra venerdì e il 21, è attesa da Fiorentina, Juve, Lazio e Milan, la partita chiave si gioca sull'asse Nanchino - Milano e riguarda il futuro ...Sullo sfondo, però, persistono le trattative di Suning per la cessione dell'Inter: interrotti i dialoghi con Bc, restano in piedi quelli con Eqt anche se uno dei problemi risulta essere la ...Da Nanchino è arrivato un no agli inglesi, che formuleranno comunque un'offerta come punto di riferimento. Tornano in corsa diversi altri soggetti ...L'Inter, nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, non ha chiuso affari in entrata. Complice, probabilmente, la trattativa che potrebbe portare a un cambiamento nei vertici societari della Bene ...