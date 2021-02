Battlefield 6 è solo l'inizio: EA ha in cantiere 35 nuovi giochi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante la conference call sui risultati finanziari di Electronic Arts, l'amministratore delegato Andrew Wilson e il direttore finanziario e operativo Blake Jorgensen hanno parlato del nuovo Battlefield e della pipeline di EA. Secondo Wilson, la società ha una "pipeline profonda e robusta" di nuovi contenuti con "più di 35 nuovi giochi a vari livelli di sviluppo per il futuro". La società è poi passata a parlare del prossimo gioco di Battlefield, che arriverà nella stagione delle vacanze 2021. "La nostra prossima esperienza Battlefield segnerà il ritorno alla guerra militare totale. Il gioco sfrutta appieno la potenza delle piattaforme di nuova generazione, per dare vita a battaglie enormi e coinvolgenti con più giocatori che mai", ha detto EA. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante la conference call sui risultati finanziari di Electronic Arts, l'amministratore delegato Andrew Wilson e il direttore finanziario e operativo Blake Jorgensen hanno parlato del nuovoe della pipeline di EA. Secondo Wilson, la società ha una "pipeline profonda e robusta" dicontenuti con "più di 35a vari livelli di sviluppo per il futuro". La società è poi passata a parlare del prossimo gioco di, che arriverà nella stagione delle vacanze 2021. "La nostra prossima esperienzasegnerà il ritorno alla guerra militare totale. Il gioco sfrutta appieno la potenza delle piattaforme di nuova generazione, per dare vita a battaglie enormi e coinvolgenti con più giocatori che mai", ha detto EA. Leggi altro...

