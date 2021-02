Bassetti perde la pazienza appena sente il nome di Antonella Viola: «Non ci si improvvisa esperti» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteo Bassetti ha perso la pazienza in diretta su La7 quando Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, gli ha nominato Antonella Viola. Quest’ultima era stata ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Durante la trasmissione aveva manifestato dei dubbi sul vaccino di AstraZeneca. «Io intanto credo che non ci si può improvvisare esperti nell’ambito dei vaccini», ha attaccato l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova. «Io guardo sempre al bicchiere mezzo pieno – ha aggiunto – il vaccino è in grado di non far venire la polmonite? E allora a me va bene. Se poi mi fa venire una forma di simil raffreddore ma che me la faccia pure venire, l’importante è che non ci siano persone che vanno in terapia intensiva e che muoiono». (Guarda video di Tagadà) Bassetti: «Cosa vuoi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteoha perso lain diretta su La7 quando Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, gli ha nominato. Quest’ultima era stata ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Durante la trasmissione aveva manifestato dei dubbi sul vaccino di AstraZeneca. «Io intanto credo che non ci si puòrenell’ambito dei vaccini», ha attaccato l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova. «Io guardo sempre al bicchiere mezzo pieno – ha aggiunto – il vaccino è in grado di non far venire la polmonite? E allora a me va bene. Se poi mi fa venire una forma di simil raffreddore ma che me la faccia pure venire, l’importante è che non ci siano persone che vanno in terapia intensiva e che muoiono». (Guarda video di Tagadà): «Cosa vuoi ...

