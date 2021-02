Basket | Olimpiade Tokyo 2020 | i 24 pre-convocati dell’Australia Tanti NBA presenti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Australia potrebbe essere una delle avversarie dell’Italia in caso di qualificazione alle Olimpiadi dida parte della squadra di Meo Sacchetti. Ieri, infatti, si è tenuto il sorteggio dei gironi olimpici e la vincente del Preolimpico di Belgrado (quello degli azzurri) è stata inserita nel gruppo B insieme all’Australia, alla Nigeria e alla vincente del Preolimpico di Spalato (una tra Croazia e Slovenia con ogni probabilità). Proprio l’Australia ha già diramato una lista di 24 pre-. Prima delle Olimpiadi la rosa verrà ridotta a dodici. Sono davverogli NBAin questa lista a partire dai due giocatori dei Philadelphia 76ers Ben Simmons e Matisse Thybulle. Ci sarà anche Joe Ingles, ormai storico giocatore degli Utah Jazz, oltre che a Patty Mills dei San Antonio Spurs o ...

L'Australia potrebbe essere una delle avversarie dell'Italia in caso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 da parte della squadra di Meo Sacchetti. Ieri, infatti, si è tenuto il sorteggio dei ...Se supereranno il preolimpico di Belgrado (29 giugno-4 luglio) gli azzurri di Sacchetti si troveranno nel gruppo B: il percorso resta arduo ...