Basket, la Virtus Bologna batte ancora il Buducnost e si qualifica ai quarti di finale di EuroCup (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Missione compiuta per la Virtus Bologna, che passa sul campo del Buducnost Podgorica e si qualifica con due giornate di anticipo ai quarti di finale dell'EuroCup 2020-2021. In Montenegro la squadra di Djordjevic si impone per 89-99 grazie soprattutto a un sontuoso Milos Teodosic, che stavolta non indossa le vesti di uomo-assist ma si esalta in fase realizzativa con 26 punti. Il match inizia a ritmi altissimi con canestri a ripetizione da una parte e dall'altra: a farla da padrone è l'equilibrio, dal momento che nessuna delle due squadre riesce ad allungare e il primo periodo termina con il punteggio di 25-23. I montenegrini rimangono avanti di qualche lunghezza anche per buona parte del secondo quarto, ma poi la Virtus sfrutta l'onda dei canestri ...

