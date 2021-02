Basket | FIBA Europe Cup 2021 | Reggio Emilia pesca il CSU Sibiu nel sorteggio degli ottavi di finale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ stato effettuato oggi ildidiCup, con l’Unahotelspresente dopo il girone eliminatorio in cui ha vinto la partita decisiva con l’Egis Kormend (Ungheria) per passare da seconda nel raggruppamento A. Prossimi avversari del club allenato da Antimo Martino sono i rumeni del CSU, vincitori del gruppo F, che comprendeva BC Balkan, CSM CSU Oradea e Besiktas. Si tratta di una compagine due volte vincitrice, nella propria storia, della lega rumena. Si giocherà il 23 marzo in luogo da stabilire, ma comunque in una bolla. Questa stessa bolla sarà mantenuta per i quarti di, che si disputeranno due giorni dopo. Anche semifinali e...

