Bari, 'Qui le imprese avranno una casa': il nuovo progetto Ladisa a sostegno del territorio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non un semplice incubatore. La struttura che prende forma e vita nel perimetro del Gruppo Ladisa sarà una vera e propria 'casa dell'imprenditorialità', un luogo dove le idee prenderanno forme concrete,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non un semplice incubatore. La struttura che prende forma e vita nel perimetro del Grupposarà una vera e propria 'dell'imprenditorialità', un luogo dove le idee prenderanno forme concrete,...

LaGazzettaWeb : Bari, «Qui le imprese avranno una casa»: il nuovo progetto Ladisa a sostegno del territorio - Polignanobahf8 : Vieni ad ammirare con noi il panorama ???? Cosa aspetti! Chiama in agenzia allo 0804242544 o consulta il nostro sito… - AddaEditore : Il faro di San Cataldo a Bari: ben 380 scalini portano in cima alla lanterna costruita nel 1867. Le storie avvenute… - ryukcms : (qui lo ammetto bari e dico laurel perché ho letto il suo tweet ??) - stefanomilelli : Qui Bari. Ho nove minuti per rientrare a casa, ho un virus alle calcagna pronto ad attaccarmi alle 22. #Bastacoprifuoco -