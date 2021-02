Barbara d’Urso parla di Rosalinda Cannavò: “Pare si sia innamorata di Andrea Zenga” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 andato in onda oggi, l’ha sparata grossa parlando addirittura di amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Nonostante l’uso del condizionale, la conduttrice napoletana ha messo il piede sull’acceleratore senza pensarci due volte. Ma, a proposito di amore, tutta questa saga dei figli di Zenga con Walter Zenga... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 febbraio 2021)nel corso di Pomeriggio 5 andato in onda oggi, l’ha sparata grossando addirittura di amore tra. Nonostante l’uso del condizionale, la conduttrice napoletana ha messo il piede sull’acceleratore senza pensarci due volte. Ma, a proposito di amore, tutta questa saga dei figli dicon Walter... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI DA BARBARA D'URSO! ++ > ore 21.15 - Canale 5 - #noneladurso - Ms_MartyReid : RT @amo_il_trash: #uominiedonne trash a parte ma la puntata di oggi credo sia stata la peggiore mai trasmessa!! Un grandissimo schifo a ved… - tino29493160 : @matteosalvinimi Serio come chi va a far politica da Barbara d’urso - blogtivvu : Barbara d’Urso parla di Rosalinda Cannavò (e la spara grossa): “Pare si sia innamorata di Andrea Zenga” #GFVip… - carlucci_cc : RT @UnoNemoNessuno: Aggiungiamo ai precedenti tweet un'altra interessante idea del centrodestra (#Lega #LegaSalvini) per il rilancio del Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero