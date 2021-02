Barbara Balanzoni Asfalta Matteo Bassetti: “Studiasse la Costituzione, se insiste bisognerà prendere provvedimenti giuridici”. Video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Replica a Matteo Bassetti che in un post su Facebook invoca sanzioni per i Medici che non la pensano come lui: “Studiasse la Costituzione”.Ecco il post incriminato: <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMatteo.Bassetti70%2Fposts%2F4356386331043864&width=500&show text=true&appId=593453407956744&height=543" width="500" height="543" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> Non tarda ad arrivare la risposta in Video della Dottoressa Barbara Ballanzoni, che le cose non le manda certo a dire… La Dottoressa ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Replica ache in un post su Facebook invoca sanzioni per i Medici che non la pensano come lui: “la”.Ecco il post incriminato: Non tarda ad arrivare la risposta indella DottoressaBallanzoni, che le cose non le manda certo a dire… La Dottoressa ...

Il libero arbitrio vale ancora? I medici devono essere obbligati a farsi inoculare il vaccino sperimentale antiCovid? Lo abbiamo chiesto al medico chirurgo Barbara Balanzoni, specialista in Anestesia e Rianimazione a indirizzo iperbarico e che ha anche una laurea in Giurisprudenza 'Di recente lei ha postato un video su Facebook che ha fatto scalpore, ...

Il libero arbitrio vale ancora? I medici devono essere obbligati a farsi inoculare il vaccino sperimentale antiCovid? Lo abbiamo chiesto al medico chirurgo Barbara Balanzoni, specialista in Anestesia e Rianimazione a indirizzo iperbarico e che ha anche una laurea in Giurisprudenza 'Di recente lei ha postato un video su Facebook che ha fatto scalpore, ...

