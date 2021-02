Banca Mediolanum: lancia 'Selfy', il conto corrente a misura di cliente (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Un'app, un sito di home banking, una chat dedicata e una rete di sportelli convenzionati: è l'ecosistema su cui si appoggia ‘Selfy', la nuova offerta di conto corrente digitale di Banca Mediolanum, figlio della crescita di servizi digitali registrata durante la pandemia. Una nuova formula con cui è possibile gestire in ogni momento le proprie esigenze Bancarie, come ottenere un prestito in tempo reale, inviare un bonifico istantaneo, effettuare operazioni di trading e di acquisto fondi, tutto con un alto livello di autonomia. “Selfy ci consente di essere ancor più multi-target intercettando i bisogni di tutti coloro che, sempre più numerosi, chiedono alla propria Banca autonomia e servizi digitali d'avanguardia nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Un'app, un sito di home banking, una chat dedicata e una rete di sportelli convenzionati: è l'ecosistema su cui si appoggia ‘', la nuova offerta didigitale di, figlio della crescita di servizi digitali registrata durante la pandemia. Una nuova formula con cui è possibile gestire in ogni momento le proprie esigenzerie, come ottenere un prestito in tempo reale, inviare un bonifico istantaneo, effettuare operazioni di trading e di acquisto fondi, tutto con un alto livello di autonomia. “ci consente di essere ancor più multi-target intercettando i bisogni di tutti coloro che, sempre più numerosi, chiedono alla propriaautonomia e servizi digitali d'avanguardia nella ...

