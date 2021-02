Baci rubati: amori omosessuali nell’Italia fascista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Baci rubati documentario, dal 14 di febbraio sarà visibile on demand, su CG Digital, iTunes, Google Play e Chili, il nuovo docu-film. Baci rubati – amori omosessuali nell’Italia fascista, regia di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. La storia, il trascorso, di chi ha vissuto il fascismo sotto un aspetto diverso. Baci rubati, presentato al Bellaria Film Festival e al Florence Queer Festival, ottiene una Menzione speciale dalla giuria. All’interno del film documentario ritroviamo storie, raccontate dalle voci di chi ha realmente subito il trascorso. Si approfondisce il tema delle persecuzioni di gay e lesbiche, subite e affrontate, giungendo a esperienze di svago, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021)documentario, dal 14 di febbraio sarà visibile on demand, su CG Digital, iTunes, Google Play e Chili, il nuovo docu-film., regia di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. La storia, il trascorso, di chi ha vissuto il fascismo sotto un aspetto diverso., presentato al Bellaria Film Festival e al Florence Queer Festival, ottiene una Menzione speciale dalla giuria. All’interno del film documentario ritroviamo storie, raccontate dalle voci di chi ha realmente subito il trascorso. Si approfondisce il tema delle persecuzioni di gay e lesbiche, subite e affrontate, giungendo a esperienze di svago, ...

MoliPietro : Baci rubati: amori omosessuali nell’Italia fascista - marigiuu : e ho rovinato qualunque cosa negli ultimi sette mesi a parte i tuoi baci rubati la notte che restano appesi - RBcasting : In uscita on demand 'Baci Rubati - Amori omosessuali nell'Italia fascista'. Un documentario di Fabrizio Laurenti e… - pairsonnalitesF : San Valentino di 'Baci rubati' e amori coraggiosi: compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si… - SoniaSamoggia : RT @LuceCinecitta: San Valentino di #BaciRubati. On demand dal 14 febbraio una dedica speciale al coraggio e alla libertà di tutti gli amor… -

Ultime Notizie dalla rete : Baci rubati In uscita on demand 'Baci Rubati - Amori omosessuali nell'Italia fascista'

... il San Valentino di tutti gli innamorati, 'Baci Rubati " Amori omosessuali nell'Italia fascista' , il film documentario di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano , prodotto e distribuito da Istituto ...

BACI RUBATI - Disponibile on demand dal 14 febbraio

Arriva finalmente per il pubblico in occasione del 14 Febbraio 2021, il San Valentino di tutti gli innamorati, " BACI RUBATI - Amori omosessuali nell'Italia fascista ", il film documentario di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano, prodotto e distribuito da Istituto Luce - Cinecittà, già presentato con vivace ...

Baci rubati, on demand film su omosessuali nel fascismo Agenzia ANSA Baci rubati: amori omosessuali nell’Italia fascista

Baci rubati, la condizione degli omosessuali durante il fascismo raccontati nel film documentario di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano.

San Valentino di 'Baci rubati' e amori coraggiosi

Arriva finalmente per il pubblico in occasione del 14 Febbraio, il San Valentino di tutti gli innamorati, Baci rubati - Amori omosessuali nell'Italia fascista, il film documentario di Fabrizio Laurent ...

... il San Valentino di tutti gli innamorati, '" Amori omosessuali nell'Italia fascista' , il film documentario di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano , prodotto e distribuito da Istituto ...Arriva finalmente per il pubblico in occasione del 14 Febbraio 2021, il San Valentino di tutti gli innamorati, "- Amori omosessuali nell'Italia fascista ", il film documentario di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano, prodotto e distribuito da Istituto Luce - Cinecittà, già presentato con vivace ...Baci rubati, la condizione degli omosessuali durante il fascismo raccontati nel film documentario di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano.Arriva finalmente per il pubblico in occasione del 14 Febbraio, il San Valentino di tutti gli innamorati, Baci rubati - Amori omosessuali nell'Italia fascista, il film documentario di Fabrizio Laurent ...