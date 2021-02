Auto ferme per la pandemia, quasi 1000 euro di risparmio a famiglia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il report di Assoutenti sulle spese per le Auto nel 2020. Dati che confermano un risparmio per gli italiani. ROMA – Il report di Assoutenti sulle spese per le Auto nel 2020 conferma un risparmio importante per gli italiani. Lo stop alle spese si registra principalmente nel periodo tra marzo e maggio, i mesi del lockdown più duro. Parlando di cifre, in media le famiglie sono riuscite a conservare circa 900 euro a famiglia. Una cifra molto importante se si considera la crisi economica che da diversi mesi attanaglia il nostro Paese. Un risparmio porta sicuramente a creare diversi problemi a tutti gli operatori del settore che si sono visti ridurre le entrate. I risparmi I risparmi si attestano intorno ai 1.000 euro. Meno interventi di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il report di Assoutenti sulle spese per lenel 2020. Dati che confermano unper gli italiani. ROMA – Il report di Assoutenti sulle spese per lenel 2020 conferma unimportante per gli italiani. Lo stop alle spese si registra principalmente nel periodo tra marzo e maggio, i mesi del lockdown più duro. Parlando di cifre, in media le famiglie sono riuscite a conservare circa 900. Una cifra molto importante se si considera la crisi economica che da diversi mesi attanaglia il nostro Paese. Unporta sicuramente a creare diversi problemi a tutti gli operatori del settore che si sono visti ridurre le entrate. I risparmi I risparmi si attestano intorno ai 1.000. Meno interventi di ...

