Australian Open 2021 in tv | orari | programma | streaming | dove vederlo

Continua il countdown per l'inizio degli Australian Open. Il primo Slam della stagione prenderà il via l'8 febbraio per concludersi al 21 febbraio, ovviamente a Melbourne. Nonostante la complessa situazione legata all'emergenza Covid-19, finalmente è tutto pronto per l'avvio della manifestazione. I nomi dei favoriti sono i soliti. In prima linea ovviamente Novak Djokovic, che ha trionfato per ben otto volte, e Rafael Nadal. Impossibile non inserire nel novero dei pretendenti Dominic Thiem, che lo scorso anno ha conquistato il primo Slam in carriera, e Daniil Medvedev vincitore delle Finals. Per quanto concerne gli italiani c'è grande attesa per Matteo Berrettini, che è sembrato in un ottimo stato di forma come dimostra il successo in Atp Cup contro Dominic Thiem. Più indietro di condizione, invece, è apparso Fabio Fognini. Lorenzo Sonego e Jannik ...

