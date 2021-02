Auguri a Ferzan Özpetek Il Tema Natale di un Acquario sensibile e originale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)è nato il 3 febbraio 1959 a Istanbul (foto Alberto Cristofari / Contrasto). Il Sole inregala il guizzo, l’attrazione per l’aspetto incredibile della vita. L’ascendente Gemelli lo si riconosce dagli occhi vivaci., il regista turco più amato dal pubblico italiano, ha un oroscopo che mescola spessore e stravaganza, bisogno degli altri e necessità di altrove. «La mia vita è condivisione» ha ripetuto più volte. Ecco il mantra acquariano che non si ferma solo all’amicizia, ma mette in comune tutto: casa, esperienze, emozioni. Figlio di Urano, pianeta ribelle, con il Sole e Mercurio innella dimora del lontano, il giovane, incoraggiato dalla madre, parte da Istanbul per studiare ...

Mariposa_02 : RT @florianarullo: Voltiamo pagina, domani è il compleanno di Ferzan. Facciamogli gli auguri!!! - DiSultane : RT @florianarullo: Voltiamo pagina, domani è il compleanno di Ferzan. Facciamogli gli auguri!!! - Allampino : Persone che fanno gli anni il 3 febbraio: - Alvaro Vitali (Pierino) - Ferzan Ozpetek - Rudy Zerbi - @Lapalmauz Auguri a tutti loro! - ZeeBacchus : RT @florianarullo: Voltiamo pagina, domani è il compleanno di Ferzan. Facciamogli gli auguri!!! - DeniRullo : RT @florianarullo: Voltiamo pagina, domani è il compleanno di Ferzan. Facciamogli gli auguri!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Ferzan

Junglam Magazine

... si trovava in Italia in quanto sta girando uno spot pubblicitario diretto daOzpetek e per ... Come evolverà la storia non è dato saperlo, ma noi facciamo glialla nuova coppia. E voi Che ...Ozpetek ha così regalato i suoialla madre, nel giorno del suo compleanno, con un ricordo meraviglioso, pubblicando sui social la foto della donna. Attraverso un commovente post..."Best of Puglia 2020" è l'iniziativa lanciata da "The big gay podcast from Puglia": ha raccolto 3.154 voti, e gli esiti sono ...Il video inedito del dietro le quinte. ? DayDreamer: ecco cosa vedremo oggi 3 gennaio alle 19.10 su La 5. ? DayDreamer: Can Yaman scrive alla giornalista italiana Floriana Rullo. ? DayDreamer: ecco co ...