Atp Melbourne 1 2021 | programma e orari di giovedì 4 febbraio con Sinner

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 4 febbraio, per quanto riguarda l'Atp di Melbourne 1 2021. Jannik Sinner, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso saranno protagonisti del day 4 australiano. L'altoatesino e il toscano affronteranno rispettivamente Aljaz Bedene e Aleksandr Bublik, mentre il siciliano dovrà vedersela con Miomir Kecmanovic. Di seguito la programmazione completa divulgata dai responsabili del Great Ocean Road Open 2021. 1573 ARENA dalle ore 00.00 – Atp Melbourne 2 match a seguire – Atp Melbourne 2 match non prima delle ore 03.30 – Atp Melbourne 2 match a seguire – (11) Thompson vs Vilella Martinez COURT 3 dalle ore 01.00 – (7) Kecmanovic vs Caruso COURT ...

