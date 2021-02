ATP Cup: Italia e Russia in semifinale. Vincono anche Germania e Australia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una grande Italia quella che si è vista oggi nella seconda giornata dell’ATP Cup 2021. Nella notte Italiana Fabio Fognini e Matteo Berrettini hanno conquistato i due singoli contro la Francia, battendola di fatto 2-1. Il gruppo C vede, dunque, l’Italia in vetta dopo la vittoria sull’Austria nella prima giornata e quella odierna sulla Francia. Gli azzurri sono i primi ad accedere di diritto alle semifinali. Per conoscere gli avversari, gli Italiani attendono il team vincente del gruppo B, composto da Spagna, Grecia e Australia. Fognini sconfigge Paire, Berrettini abbatte Monfils Italia-Francia. Ad aprire gli incontri del day 2 a Melbourne è Fabio Fognini, opposto al francese Benoit Paire. Il numero 17 del mondo domina il primo set 6-1, complice anche l’eccessiva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una grandequella che si è vista oggi nella seconda giornata dell’ATP Cup 2021. Nella nottena Fabio Fognini e Matteo Berrettini hanno conquistato i due singoli contro la Francia, battendola di fatto 2-1. Il gruppo C vede, dunque, l’in vetta dopo la vittoria sull’Austria nella prima giornata e quella odierna sulla Francia. Gli azzurri sono i primi ad accedere di diritto alle semifinali. Per conoscere gli avversari, glini attendono il team vincente del gruppo B, composto da Spagna, Grecia e. Fognini sconfigge Paire, Berrettini abbatte Monfils-Francia. Ad aprire gli incontri del day 2 a Melbourne è Fabio Fognini, opposto al francese Benoit Paire. Il numero 17 del mondo domina il primo set 6-1, complicel’eccessiva ...

RSIsport : ?? Italia e Russia sono le prime due nazioni qualificate alle semifinali della ATP Cup, battute Francia e Giappone - teletext_ch_it : Tennis: ATP Cup, Italia e Russia avanti - UbiTennisEng : Matteo Berrettini and Fabio Fognini secure the semifinal spot in the ATP Cup - - GlobalShowGSRa1 : #Tennis #ATPCup: #Italia batte la #Francia e vola in semifinale - infoitsport : ATP Cup 2021: Italia, semifinale raggiunta in un brillante giorno per il tennis azzurro -