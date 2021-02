ATP Cup 2021: Italia, semifinale raggiunta in un brillante giorno per il tennis azzurro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa notte l’Italia ha trovato le due vittorie che servivano, contro la Francia, per arrivare in semifinale di ATP Cup 2021. Un obiettivo, questo, che consente ai portacolori Italiani di allungare ancora la preparazione agonistica per gli Australian Open, dal momento che si sono assicurati ognuno un altro incontro. Per Fabio Fognini la situazione è stata, se non paradossale, quantomeno difficile anche da vivere nel primo set, con tutti i momenti in cui Benoit Paire ha acceso e spento la luce a suo piacimento. Difficile anche mantenere la concentrazione in quei casi, ma il ligure l’ha fatto senza problemi. Qualche errore di troppo l’ha commesso nel secondo set, a conferma del fatto che la condizione ancora non è quella ottimale, ma la presenza mentale è stata totale. La dimostrazione è arrivata nel finale di secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa notte l’ha trovato le due vittorie che servivano, contro la Francia, per arrivare indi ATP Cup. Un obiettivo, questo, che consente ai portacolorini di allungare ancora la preparazione agonistica per gli Australian Open, dal momento che si sono assicurati ognuno un altro incontro. Per Fabio Fognini la situazione è stata, se non paradossale, quantomeno difficile anche da vivere nel primo set, con tutti i momenti in cui Benoit Paire ha acceso e spento la luce a suo piacimento. Difficile anche mantenere la concentrazione in quei casi, ma il ligure l’ha fatto senza problemi. Qualche errore di troppo l’ha commesso nel secondo set, a conferma del fatto che la condizione ancora non è quella ottimale, ma la presenza mentale è stata totale. La dimostrazione è arrivata nel finale di secondo ...

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Atp Cup, Italia in semifinale: Francia battuta da Fognini e Berrettini - VIBOANTONIO2 : RT @ilmessaggeroit: Atp Cup, Italia in semifinale: Francia battuta da Fognini e Berrettini - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Atp Cup, Italia in semifinale: Francia battuta da Fognini e Berrettini - IlmsgitSport : Atp Cup, Italia in semifinale: Francia battuta da Fognini e Berrettini - ilmessaggeroit : Atp Cup, Italia in semifinale: Francia battuta da Fognini e Berrettini -