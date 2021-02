Atalanta, tutti i conti del mercato. Con Diallo, movimentati 38,5 milioni: una delle cifre più alte d’Europa. Ecco i dati (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fino all’anno scorso la finestra invernale di mercato è stata lo strumento con cui i club insoddisfatti dai risultati sportivi cercavano di porre rimedio ai deficit di organico. L’importo speso era considerato un investimento sul presente, talvolta sul futuro, e … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fino all’anno scorso la finestra invernale diè stata lo strumento con cui i club insoddisfatti dai risultati sportivi cercavano di porre rimedio ai deficit di organico. L’importo speso era considerato un investimento sul presente, talvolta sul futuro, e …

AlfonsoFofo60 : RT @larisposta_42: Piccola postilla: in tutti gli altri casi, quasi mai, tranne forse per Conte alla Juve, il divorzio è dipeso dall'allena… - matteoischiboni : RT @laziopress: Zoff: “Quando la Lazio gioca come contro l’Atalanta è dura per tutti” - pasqualinipatri : Zoff: “Quando la Lazio gioca come contro l’Atalanta è dura per tutti” - laziopress : Zoff: “Quando la Lazio gioca come contro l’Atalanta è dura per tutti” - sportli26181512 : #Napoli, tutti negativi i tamponi anti Coronavirus della squadra: Comunicato ufficiale del club azzurro alla vigili… -