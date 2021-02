Atalanta, Kovalenko resta fuori dalla lista Champions: ci sono Sutalo e Lammers (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Viktor Kovalenko è arrivato a Bergamo solo lunedì, nell’ultimo giorno di mercato, e l’esclusione dalla lista Champions per molti non è una sorpresa. Ma, in realtà, il centrocampista ucraino è il giocatore più esperto della rosa nerazzurra nella massima competizione europea per club: con la sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk, ha partecipato stabilmente, collezionando 24 presenze. Solo Pasalic, con 22, si avvicina, mentre Palomino e Muriel ne contano 19. Il suo nome, però, non compare nella lista dei 25 che la società bergamasca ha fatto pervenire alla Uefa nella serata di martedì che doveva rispondere a regole ben precise: 17 giocatori senza restrizioni, ai quali si aggiungono 8 cresciuti localmente (4 formati da un settore giovanile italiano e 4 formati dal settore giovanile atalantino). Rispetto a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Viktorè arrivato a Bergamo solo lunedì, nell’ultimo giorno di mercato, e l’esclusioneper molti non è una sorpresa. Ma, in realtà, il centrocampista ucraino è il giocatore più esperto della rosa nerazzurra nella massima competizione europea per club: con la sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk, ha partecipato stabilmente, collezionando 24 presenze. Solo Pasalic, con 22, si avvicina, mentre Palomino e Muriel ne contano 19. Il suo nome, però, non compare nelladei 25 che la società bergamasca ha fatto pervenire alla Uefa nella serata di martedì che doveva rispondere a regole ben precise: 17 giocatori senza restrizioni, ai quali si aggiungono 8 cresciuti localmente (4 formati da un settore giovanile italiano e 4 formati dal settore giovanile atalantino). Rispetto a ...

